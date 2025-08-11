昨年2024年12月24日に横浜アリーナ公演を成功させ、その人気を見せつけた-真天地開闢集団-ジグザグがLuckyFesに降臨。3日目のWING STAGEにオンステージした。

彼らは「愚かな者に救いの手を差し伸べる」をコンセプトに掲げ、2016年に本格始動。そもそもはヴィジュアル系の界隈にはびこる闇に対するアンチテーゼとして作り上げた唯一無二の世界観を、ジャンルレスな振り幅を持つ曲の数々とともに質の高いエンターテインメントに昇華させ人気を伸ばしてきた。その彼らにとって、ジャンルを限定しない個性派アクトが顔を揃えた3日目のWING STAGEほどふさわしい舞台はなかったと思うが、バンド自ら禊と称するそのライブは、参拝者（-真天地開闢集団-ジグザグのファンやライブの観客のこと）が“救いの手”のポーズで迎える中、命 -mikoto-(Vo, G)が伸びやかな歌声で歌い上げながら「Drip」でスタート。そのDripはメタルをベースにキャッチーな魅力をアピールしたストレートなロックナンバーだったが、そこから「もっともっとアガっていこうか！かかってこい！」と命 -mikoto-が声を上げながら繋げていった「復讐は正義」「燦然世界」の2曲で早速ユニークさを見せつける。

デス声を交えながら、命 -mikoto-が歌うあやしいメロディーとともにビートがめまぐるしく変化していった前者は、プログレメタル歌謡なんて言ってもいいかもしれない。命 -mikoto-がタッピングで奏でるテクニカルなギターソロ、その裏で龍矢 -ryuya-(Ba)が演奏に加えるスラップ、影丸 -kagemaru-(Dr)がドカドカと打ち鳴らす2バスのキックといったプレイ面でも見どころは多い。一方、2バスも使ったダンスビートに乗せ、命 -mikoto-が読経にも呪文にも聴こえる歌で参拝者の気持ちをからめとっていった後者では、サビ前にしゃがませた参拝者を、命 -mikoto-の「立ち上がれ！」という合図でジャンプさせるというお約束で一体感を作り上げた。

「悪しき魂がいらっしゃる。悪霊を退散するために、みんな手を合わせてください。LuckyFesにふさわしくない気配がするぞ。そこか！おまえか！そこにいるのは誰だぁ！」命 -mikoto-の芝居がかったセリフからなだれこんだ「P0WER-悪霊退散-」は、TVアニメ(『地獄先生ぬ〜べ〜』)のOPテーマとはにわかには信じられないプログレッシブな展開が、参拝者とともに声を上げた《悪霊退散！》のリフレインとともにアンセミックな曲になる、まさに-真天地開闢集団-ジグザグの真骨頂。影丸 -kagemaru-の2バスの連打に合わせ、指弾きでビートを刻む龍矢 -ryuya-のベースプレイもすごい。

そこから一転、ミドルバラードの「Promise」で参拝者の胸を焦がすと、さらに一転、「LuckyFes、ラッキーか？もっとラッキーになろうぜ！」と命 -mikoto-が語りかけ、なだれこんだラストナンバーは、「きちゅねのよめいり」だ。同期も使いながら、EDMの要素をバンドサウンドに落とし込んだダンスポップナンバー。お立ち台の上で踊る命 -mikoto-に合わせ、参拝者が笑顔で踊り狂う。龍矢 -ryuya-もサポートギタリストのhiro kannoも演奏しながら軽やかにステップを踏んでいる。

本当に悪しき魂を退散させたのだろうか？ 禊が始まった頃、WING STGAEを覆っていた雲が消え、太陽に照らされ、眩いWING STAGEに命 -mikoto-の声が響き渡った。

「LuckyFes愛してるぜ!!」

セットリスト

1.Drip

2.復讐は正義

3.燦然世界

4.P0WER-悪霊退散-

5.Promise

6.きちゅねのよめいり

