¥É¥íー¥ó¤«¤é¤Î±ÇÁü¤ÇÁàºîŽ¢FPV¥É¥íー¥óŽ£¡¡ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô¤Ç¥ìー¥¹¡¡¾ã³²Êª¤¯¤°¤ê¥¿¥¤¥à¶¥¤¦
²¼¿å¤ä²°º¬Î¢¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¡£¤½¤Î¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤Î¥«¥á¥é¤«¤é¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¥´ー¥°¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ê¤¬¤éÁà½Ä¤¹¤ëFPV¥É¥íー¥ó¥ìー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ìー¥¹¤Ë¤Ï¡¢35¥°¥é¥à°Ê²¼¤Î°ÂÁ´¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥É¥íー¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿21¿Í¤Î¥É¥íー¥óÁà½Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¾ã³²Êª¤ò¤è¤±¤Ê¤¬¤é·è¤á¤é¤ì¤¿¥³ー¥¹¤òÈô¤Ó¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
FPV¥É¥íー¥ó¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤Î»ëÅÀ¤ÇÁà½Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤äÎ×¾ì´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ä
¶âÂô¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¡§
¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë(¾ã³²Êª¤Ë)Åö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¡×
Åìµþ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¡§
¡ÖÈô¤Ð¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¥³ー¥¹¤Ç¡¢LED¤È¤«¤Ç¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤êÆ°¤¤¬Â¿¤¤¥³ー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¡×
¥¨ー¥·ー¥¨¥ë ¥É¥íー¥ó¥Æ¥¯¥Î¡¦𠮷ÅÄ ·ò°ì ¤µ¤ó¡§
¡ÖÃÏ°è¤«¤éÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤Æ¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©Æâ½é¤Î¼¼Æâ¥É¥íー¥óÎý½¬¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³«Àß¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Á¤é¤Î»ÜÀß¡£
º£¸å¡¢¤³¤É¤â¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£