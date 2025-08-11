真昼のWING STAGEには、＜LuckyFes＞連続出演中のyamaが登場した。バンドのオープニングセッションに合わせて手拍子していたフレンズ（LuckyFes来場者）は、yamaが姿を見せると手を振って迎え入れる。

◆ライブ写真

直後、《さぁ 進め 雲つきぬけ》と歌うyamaの力強いボーカルが、観客の心の真ん中を射貫いた。1曲目は「ハロ」。夏の野外にぴったりの爽快なナンバーだ。yamaは早々にお立ち台に上がり、拳を突き上げる観客を煽り、観客にも歌ってもらおうとフレンズにマイクを向けている。去年も一昨年も音楽でフレンズと通じ合った経験が、yamaの心をオープンにさせているようだ。

軽快なギターカッティングに乗って、「LuckyFes、楽しんでいきましょう！」と投げかけたyamaは、続けて「憧れのままに」を披露。yamaはバンドのリズム＆グルーヴにノり、体を揺らしながら、複雑なメロディを見事に歌い上げていた。3曲目「BURN」のあとにMC。「今日（8月11日）はなんと、山の日ということで。yamaの日ということで（笑）」という言葉にフレンズが沸くなか、yamaは「人一倍みなさんに楽しんでいただけるように、頑張ってライブします」と意気込んだ。

「次やる曲は、本日ライブ初披露の新曲です」とyama。「みなさんに楽しんでいただけるように」という言葉の通り、フレンズを思い、今日に向けて準備を重ねてきたことが窺える展開だ。これはフレンズも嬉しかったに違いない。披露された「us」は、放送中のTVドラマ『誘拐の日』の主題歌で、7月にリリースされたばかりのバラード。yamaの魅惑的な歌声が大自然に広がった。

ジャズやソウルのエッセンスを感じさせる「rain check」、そして「am3:21」によるディープなゾーンを終えると、再びのMC。「いやー、これ言おうか本当に迷ったんですけど」と切り出したyamaは、「聴いて分かる通り、めっちゃ鼻声で、申し訳ないと思いつつ……」と率直に明かした。その上でyamaの言葉は「朝、ちょっとだけ不安を感じてたんですけど、ステージに立って、みなさんのポジティブなエネルギーを受け取って、来てよかったとめちゃくちゃ思ったし、自分も、120％のエネルギーを返せるようにと思って。やっぱり自分は音楽に支えられてるんだなと、改めてここで、しみじみと感じてます」と続く。フレンズの温かい拍手を受け取ったyamaは、やわらかな雰囲気を醸し出しながら、ライブのラストスパートをかけた。

多くの人に愛される楽曲「春を告げる」では、yamaが「分かる人は一緒に歌ってください」と投げかけ、フレンズが大合唱で応じる。ラストの「くびったけ」では、yamaが今の自分ならではの歌を届けようと、心を込めてロングトーンをした。人と人は音楽で確かに繋がれる。とても温かいライブだった。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.ハロ

2.憧れのままに

3.BURN

4.us

5.rain check

6.am3:21

7.春を告げる

8.くびったけ

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)