¡ÚÀ¹²¬11R¡¡¥¯¥é¥¹¥¿¡¼C¡Û¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ½Å¾Þ½éV¡¡¡ÈÂåÂÇ¡É¹â¾¾Î¼¤ª¸«»ö¹¥µ³¾è
¡¡À¹²¬¶¥ÇÏ¤Î¡ÖÂè30²ó¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡ÊJpn3¡¢1200¥á¡¼¥È¥ë¡¢14Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï11Æü¤Î11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡Ê²´6¡á·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¼óº¹Ç÷¤Ã¤¿7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥¤¥ô¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¾®ÌîË¾¡Ë¡¢3Ãå¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ê·ªÅì¡¦¿¹½¨¡Ë¤Ç3Ï¢Ã±¡ã4¡ä¡ã12¡ä¡ã7¡ä¤Ï2Ëü5070±ß¡Ê59ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÉðË¤¬µ³¾è¤·¤¿3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Á¥«¥Ã¥Ñ¡Ê·ªÅì¡¦ÃæÃÝ¡Ë¤Ï4Ãå¡£
¡¡¹¬±ÑÌÀ¤ÎÍîÇÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÃÏ¸µ¡¦´ä¼ê¤Î¹â¾¾Î¼¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¼êÊü¤·¤Ë´î¤Ù¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¤³¤È¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µ¶¤é¤¶¤ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥¤¥ô¤¬¸åÊý¤«¤éº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¸å¤í¤«¤éÇÏ¤¬Íè¤Æ¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢µ§¤ë»×¤¤¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£