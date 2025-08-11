先日リニューアルした「清水魚市場 河岸の市」。清水港ならではの体験や驚きが詰まっているということで、観光客を中心に話題となっています。その魅力を探るべく、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんが実際に行って、調査してきました。



（航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん）

「河岸の市には今回初めてで、前からずっと来たかったんです。ようやく来ることができました。東京から新幹線で来て、清水の駅まできましたけど、2階からそのまま歩いて4～5分で来ることができて、屋根付きなので直射日光を避けられる、それだけでもありがたい。」





新しくなった「いちば館」には新鮮な海産物を販売する店や、絶品グルメが食べられる飲食店など19店舗が並びます。（鳥海さん）「中に入ってきましたけど、早速いろいろなお魚があります。沼津産の生キハダマグロがあったり、いろいろなものが並んでいて、甘エビも鮭もあって。」（海鮮珍味専門店 海鮮組‼）「（これが当店の）ナンバーワン商品。鮭の松前漬けです。」（鳥海さん）「おいしい。これは家に持って帰ってもいいな。」「いちば館」という名前の通り、中に入ると活気に溢れていてこの雰囲気がもうワクワクしますね。（鳥海さん）「いろいろなものが、清水や由比とか、静岡でとれた魚が並んでますけど。きょうは何がいいですか？」（丸森水産 中野遼平さん）「きょうはこのアオアジ。由比港でけさあがって届いたばかりで鮮度抜群」（鳥海さん）「これ『しずまえ』ってシールがあるんですけどこれは？」（中野さん）「静岡の”前”でとれた」（鳥海さん）「まさしく『しずまえ』」こちらの丸森水産は、『しずまえ』の鮮魚はもちろん、全国からイチ押しの海産物を取りそろえているので、プロの業者も買いに来る「河岸の市」唯一の仲卸業者なんです。さらに、おいしそうな刺身や寿司なども並びますが、こちらでは観光客に喜ばれるサービスがあるのです。それは、これらの刺身や寿司をすぐに店内で食べることができるのです。この日も外国人観光客が利用していましたよ（外国人観光客）「アメイジング！」さらに売っている魚もその場で刺身にしてくれて、店内で食べられるのです。鳥海さんも、オススメされた由比港で水揚げされたアオアジを刺身にしてもらいました。しかも調理代は基本的には無料なのもうれしいポイントです。（中野さん）「おまたせしました、アオアジです。」（鳥海さん）「おぉ～、身も大きくて、色が鮮やか。身がしっかりしてる。歯ごたえが抜群で、これはおいしい。やっぱりとれたては違いますね。」（中野さん）「アジなので、さっぱりめで。夏によく取れるので、オススメの魚です。」（鳥海さん）「ここに来ないとこの味は食べられない。持って帰るより、切ってもらってすぐ食べられるような、それがここの魅力かなと思う」（中野さん）「最近は外国人の方が多く来られてます。クルーズ船の影響で。」（鳥海さん）「ここはお刺身のほか、揚げ物や調理品もあるんですけど、海外の方は何が好きですか？」（中野さん）「海外の方はやっぱりおすしが好きですね。」（鳥海さん）「すしかぁ！なるほど。」そんな外国人観光客も大興奮するイベントをリニューアル後に始めたそうで…。（中野さん）「不定期開催にはなっていますが、解体ショーもやるようにしています。」（鳥海さん）「おお～。それは子どもたちも喜びますね。」次回は8月15日と16日に予定しているそうです。（鳥海さん）「あっ、シラスだ」（マルイチ 北村良太さん）「いらっしゃい。試食してみますか？やっととれたシラスです。」（鳥海さん）「おいしい！しょう油かけなくてもおいしい。これはやっぱり静岡だね。」（北村さん）「みなさん待ってて、3月20日ごろに漁が始まって、やっととれ始めたのが先週です。」（鳥海さん）「2つもらっていいですか？」やっぱり取れたてで新鮮だと味が全然違うんですね。あまりのおいしさに撮影も忘れて、おみやげ用を買う鳥海さん。さらに館内を見ていると、またまた気になるものを発見しました。（鳥海さん）「ちょっと見てもらっていいですか？この『原価率90％超えの特上本マグロ中トロ丼 』。『原価率90％』というのが、どんなものなんだろうと思って。行ってもいいですか？（D:もちろんです。）行きましょう。」こちらは「まぐろ王国 大ちゃん」という店で、名前からも期待が高まります。（まぐろ王国大ちゃん 木村元葵さん）「おまたせしました、特上本まぐろ中トロ丼です。」（鳥海さん）「おお～ちょっと何枚入ってますか？」（木村さん）「だいたい15～16枚です。」（鳥海さん）「これ本マグロの中トロ、そしてイクラまで乗ってます。色の輝きがすごいです。どこでとれたマグロですか？」（木村さん）「清水港で水揚げされたマグロです。」（鳥海さん）「いただきます。おいしい！えっ！これが15切れ入って2,780円って、原価率90％って書いてましたけど、全然儲からないですよね？」（木村さん）「そうですね、お客さんにいっぱい来てもらって。」（鳥海さん）「みんな絶対頼んじゃうでしょ。色も鮮やかだけど、口の中に入れた瞬間にとろけるような感じ。大トロと違って油の量も少なく、このとろけ具合が何とも言えない。」これだけでも十分お得ですが、さらに驚愕のサービスがありました！（木村さん）「こちら食べ放題のまぐろの唐揚げです。」（鳥海さん）「ちょっと待って、おかしい。だって2,780円でどんぶりをいただいているのに、いいんですか？付けちゃって」（木村さん）「そう、いいんです。」なんとこちらの店、まぐろの唐揚げと特製アラ汁が食べ放題なんです。（鳥海さん）「うん、おいしいからあげ。ほんと鶏に近いですね、歯ごたえが。言葉が出ないくらいコストパフォーマンスが抜群。」お店の方も外国人観光客が増えたと口にされていましたが、大型クルーズ船が寄港する港からも近いですし、駅やフェリー乗り場も直結ということで、静岡の観光の拠点として今後さらに注目されていくのではないかと思います。