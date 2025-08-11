学歴詐称が指摘されている伊東市の田久保市長。10日は警察による厳戒態勢が敷かれるなか、地元のお祭りに参加しました。また、先週8日金曜日には自身のこれまでの発言を訂正する事態も…。



10日夜、伊東市で開かれた「按針祭」。今回で79回目の開催となる伊東の伝統行事ですが、祭りの会場には警察官や警備員が配備され、例年には無い物々しい雰囲気に…。



その理由は先週、伊東市役所あてに届いた田久保市長への”殺害予告”。この日、田久保市長が会場を訪れることになっていたため、パトカーが待機するなど、厳重な警備態勢が敷かれたなかでの開催となりました。





”学歴詐称疑惑”により伊東市に大きな混乱をもたらしている田久保市長。一度は”辞職を宣言”したものの7月末、一転して辞職を撤回しました。発言をひるがえした理由として挙げたのが…。（伊東市 田久保真紀市長）「私の公約でもあります。新図書館建設計画の中止、そして伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回という、これはもう私に与えられた使命。現在、メガソーラー計画も新図書館建設計画も水面下で激しく動いております。」会見では”続投の理由”として挙げたメガソーラー計画について、「水面下で激しく動いている」と発言。これに対し、県の副知事時代に計画の対応にあたった静岡市の難波市長が疑問を呈したほか、伊東市の幹部職員からは政策会議で、市民に不安や疑念を招く恐れがある、と指摘されるなど物議を醸すことに。これをうけて田久保市長は8日金曜日、市のホームページに文書を掲載し、「計画が水面下で激しく動いている」という発言を訂正。そのうえで「今後は調査結果や事実関係、事業の進捗状況などを速やかに公開することで行政の透明化に励む」と記しました。そうしたなか行われた10日の「按針祭」。祭りの会場で行われた式典では、田久保市長が舞台袖から登壇し、式辞を述べました。（伊東市 田久保真紀市長）「日本の造船技術の発展に大いに寄与した按針と、我が郷土の先人たちに最大の敬意を払うとともに、この偉業が按針祭を通して国内外に広く発信され、関係各国との絆がさらに深まるものと確信をしております。」田久保市長は約2分間にわたって式辞を述べましたが、自身の”学歴詐称問題”については言及せず。挨拶を終えると式典が終了する前に、足早に会場を後にしました。学歴詐称疑惑の浮上からすでに1か月以上が経過。今、注目されているのが、13日に行われる百条委員会への出頭要請に、田久保市長が応じるかどうかです。市長は自身のSNS上で「出頭を前提に前向きに検討しております」と発信し、前向きな意向を示していて、その判断が注目されます。