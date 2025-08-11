サボリーノのキンモクセイ香る朝夜マスクで秋肌に潤いを♡

朝晩のスキンケアが1分で完了する時短フェイスマスク「サボリーノ」から、秋の香りを閉じ込めた限定アイテムが登場♡2025年8月4日より、ピュアキンモクセイとナイトギンモクセイの香りを楽しめる朝用・夜用フェイスマスクが数量限定発売。夏の紫外線でダメージを受けた肌や、ゆらぎやすい季節の変わり目の肌に、やさしく潤いを届けてくれる1枚です。香りも使い心地も特別な秋肌ケアを始めてみませんか？

朝はピュアキンモクセイで目ざめ肌へ

サボリーノ 目ざまシート N OS24（ピュアキンモクセイの香り）は、メントール控えめで朝の肌にやさしい使用感。

洗顔いらずのオールインワンタイプで、1枚で洗顔・スキンケア・保湿下地までOKな30枚入り（290mL）1,540円（税込）です。

配合されたモクセイ花エキス、スターフルーツエキス、ハチミツが肌に潤いを与え、角質ケア成分のリンゴ酸・マンデル酸・グリシルグリシンが寝起き肌の毛穴とくすみをすっきりケア。

さらに2種のビタミンCと、環境配慮成分＊1・＊2が整肌と保湿をサポートします。ふんわり香る金木犀に包まれながら、秋に向けての美肌づくりを始めてみて♪

＊1メリッサ葉エキス、キュウリ果実エキス、＊2スクワラン（以上、全て保湿）

夜はナイトギンモクセイでしっとりお疲れ肌ケア

サボリーノ お疲れさマスク N OS24（ナイトギンモクセイの香り）は、アルコール・メントールフリーで就寝前にも心地よく使えるフェイスマスク。

1枚で化粧水・乳液・美容液・クリーム・パックの5in1処方で、夜のスキンケアが完了します。30枚入り（286mL）で価格は1,540円（税込）。

保湿成分としてモクセイ花エキスに加え、ジュニパーベリーエキスやラズベリーエキスを配合。

さらに、うるおいを支える4種のヒト型セラミドと2種のビタミンCが、日中のストレスを受けた肌をやさしくリカバリー。

環境配慮原料＊5・＊6の力も加わって、肌も心も心地よく満たされます。優しい銀木犀の香りに包まれて、心地よい眠りにつけそうです。

＊5カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、＊6 スクワラン（以上、全て保湿）

秋肌にアプローチする「22AG」処方に注目

朝夜共通で配合された「22AG＊8」は、22歳の健やかな肌バランスを再現するエイジングケア＊9保湿成分。

ホホバ油やマカデミア種子油などを含む独自ブレンドが、水分と皮脂のバランスを整え、乾燥や毛穴目立ちが気になる秋肌をサポートしてくれます。

また、肌内部の水分密度を高める水密ヴェール処方で、潤いがぐんぐん浸透＊7。

〈潤いの道を作る〉〈潤いの蓋をする〉という2ステップで、長時間みずみずしさが続きます。乾燥の始まる季節にこそ、この処方が頼りになりますね。

＊7 角層まで

＊8（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（以上、全て保湿）

＊9 年齢に応じたお手入れ

使い方も簡単＆時短が叶う♪

袋からマスクを1枚取り出して広げ、顔にのせて左右にフィットさせて60秒。その後はがすだけで完了！

朝用シートはそのままメイクに進め、夜用シートは就寝前のケアとして使えます。さらに、折りたたんでパッティングやふきとりにも使用OK。

忙しい毎日でも続けやすく、心と肌に余裕を与えてくれる頼れるアイテムです。

キンモクセイの香りで秋を先取りしよう

忙しい朝とリラックスしたい夜に、それぞれぴったりな香りと機能をもつ「サボリーノ 目ざまシート N OS24」＆「お疲れさマスク N OS24」。

金木犀の香りに包まれながら、肌も心も癒されるスキンケアタイムを楽しんで♡季節の変わり目のゆらぎ肌に、やさしく寄り添う限定アイテムで、秋を先取りするうるおい習慣を始めてみませんか？