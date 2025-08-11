年金をもらいながら年収300万円で、65歳定年後も勤務を続けたいと思っています。年金は減額されますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金を受けながら65歳定年後も働きたい場合、年金の減額を避けるにはどうすればいいのかについてです。
自分なりに調べたところ、老齢基礎年金は年収が月額51万円を超えない限り減額されない、という情報を見た記憶があります。ただ、詳細がよく分からず、不安です。この収入（年収300万円程度）で年金は本当に減額されないのでしょうか？ 減額を避けながら働くためには、どのような働き方を選べばよいかも含めて、教えてください」（匿名希望）
今の相談者の年収300万円の場合ですと、月収は25万円ほどになりますので、51万円（支給停止基準額）−25万円（相談者の月収）＝26万円です。
つまり老齢厚生年金の月額が26万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されません。
年金事務所で65歳以降の老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給額を問い合わせてみるといいと思います。
なお、65歳以降の老齢厚生年金の月額が26万円を超える場合は、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金が支給停止となる可能性があります。その場合は、勤務先と相談のうえ、勤務日数や労働時間を調整して収入を抑えるなど、年金の減額を避けられる働き方を検討するとよいでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
