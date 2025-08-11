TWICE LOVELYSが「びっくらたまご」に！ 風呂上がり姿のマスコット入り入浴剤発売へ
マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズと9人組ガールズグループTWICEから生まれたキャラクター“TWICE LOVELYS”がコラボした「びっくらたまご TWICE LOVELYS 〜ゆったりたいむ〜」が、9月下旬より、全国の量販店やドラッグストアなどで順次発売される。
【写真】集めて飾るのもかわいい！ 全9種類のマスコット一覧
■ナイトルーティンをのぞいているかのよう
今回発売される「びっくらたまご TWICE LOVELYS 〜ゆったりたいむ〜」は、TWICEのメンバー9人をモチーフにした人気キャラクターのTWICE LOVELYSが、お風呂上がりのリラックスタイムを楽しむ姿を再現したマスコット入り入浴剤。
入浴剤が溶けると、指先サイズのマスコット全9種のうちいずれかが登場。ヘアバンド姿でヘチマパックをしたり、お風呂上がりのアイスを楽しんだりと、まるでTWICE LOVELYSのナイトルーティンをのぞいているかのようにキュートな仕草や表情が楽しめる。
また、TWICEのロゴが入ったオリジナルシュリンク付きの入浴剤は、お湯に入れると白からピンクへと変化する2段階仕様。ポップでラブリーな雰囲気をイメージした、キャンディのかおりが浴室に広がるという。
さらに、パッケージにはマスコットのモチーフとなった描き下ろしアートを採用。マスコットとあわせてパッケージもコレクションしたくなるアイテムだ。
なお、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、本商品の予約受付を実施中。数量限定のため、早めのチェックをおすすめする。
【写真】集めて飾るのもかわいい！ 全9種類のマスコット一覧
■ナイトルーティンをのぞいているかのよう
今回発売される「びっくらたまご TWICE LOVELYS 〜ゆったりたいむ〜」は、TWICEのメンバー9人をモチーフにした人気キャラクターのTWICE LOVELYSが、お風呂上がりのリラックスタイムを楽しむ姿を再現したマスコット入り入浴剤。
また、TWICEのロゴが入ったオリジナルシュリンク付きの入浴剤は、お湯に入れると白からピンクへと変化する2段階仕様。ポップでラブリーな雰囲気をイメージした、キャンディのかおりが浴室に広がるという。
さらに、パッケージにはマスコットのモチーフとなった描き下ろしアートを採用。マスコットとあわせてパッケージもコレクションしたくなるアイテムだ。
なお、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、本商品の予約受付を実施中。数量限定のため、早めのチェックをおすすめする。