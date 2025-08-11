2ÉôÀ©¼Â»Ü¤Î¹Ã»Ò±à¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤Ï¡©¡¡Âç²ñËÜÉô¤¬È¯É½
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÂç²ñËÜÉô¤Ï11Æü¡¢2ÉôÀ©¤Ç»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñËÜÉô¤Ï¡¢2ÉôÀ©¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Âè1Æü¤«¤é5ÆüÌÜ¡Ê5¡Á9Æü¡Ë¤Î5Æü´Ö·×15»î¹ç¤È¡¢ºò²Æ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Âè106²ó¤Î3Æü´Ö9»î¹ç¡ÊºòÇ¯8·î7¡Á9Æü¡Ë¤È¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Ï8·ï¡£ºò²Æ¤ÏÂè5Æü½ªÎ»»þ17»î¹ç¤¬¤¢¤ê20·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç12·ï¸º¾¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£Âç²ñ¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ¤Ç1¡¦6·ï¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç0¡¦5·ï¡£ºò²Æ¤Î2ÉôÀ©¤Ç¤Ê¤¤Âè4Æü°Ê¹ß¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ4¡¦5·ï¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ1¡¦3·ï¤È¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À32¡¦3ÅÙ¤À¤Ã¤¿ºò²Æ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ËÂÐ¤·¡¢º£²Æ¤ÏÂè5Æü¤Þ¤Ç30¡¦3ÅÙ¤ÈÎÃ¤·¤¯¡Ö½ë¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºòÇ¯¤Û¤É¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸º¾¯¤ÎÍ×°ø¡×¡ÊÂç²ñËÜÉô¡Ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÉôÀ©¤ÎÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç²ñ½ªÎ»¸å¡¢½Ð¾ì¹»¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¾å¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÉôÀ©¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âè2»î¹ç¤Ç½ªÎ»¤¬ºÇ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè2Æü¤Î³«À±¡ÊÅçº¬¡Ë¡½µÜºê¾¦¡Ê±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë¤Î¸á¸å1»þ31Ê¬¡£¤Þ¤¿Âè4»î¹ç¤Ç¤ÏÂè4Æü¤Î¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Î¸á¸å10»þ46Ê¬¤Ç¡¢»î¹ç»þ´Ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë35²óÂç²ñ¡Ê1953Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤½ªÎ»»þ¹ï¤À¤Ã¤¿¡£