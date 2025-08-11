「まだまだ絶好調」「巧みな切込み」欧州で昨季14G14Aの28歳日本人、待望の今季初ゴールに称賛の声！ 現地メディアも興奮「力強いフィニッシュだ」
ポーランド１部レギア・ワルシャワの森下龍矢が待望の今季初ゴールを決めた。
現地８月10日、森下が所属するレギア・ワルシャワはポーランドリーグ第４節でカトビツェとホームで対戦。３−１で勝利を収めた。
このゲームに森下は、１−０で迎えた58分から途中出場を果たす。すると２−１とリードして迎えた90＋７分、敵陣ボックス手前の左寄りで右からのクロスに反応。ワントラップから巧みな切り返しで相手を振り切り、左足のシュートをゴール右隅に突き刺してみせた。
これにはSNS上で「まだまだ絶好調」「ワルシャワのサムライ」「どのポジションでも素晴らしい」「信じられないほどの興奮だ」「巧みな切込み」などの声が上がっている。
また、レギア・ワルシャワの専門メディア『Legia.Net』が28歳日本人のゴールについて、「森下がペナルティエリア左から強烈なシュートでゴール。決定機をものにした」と伝えれば、ポーランドメディアの『i.PL』は、「力強いフィニッシュだ」と称えている。
昨季はレギア・ワルシャワで公式戦51試合に出場して14ゴール・14アシストを記録した森下。今季はどこまで数字を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】欧州で昨季14G14Aの28歳日本人が今季初得点！
