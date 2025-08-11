2022年の初年度から＜LuckyFes＞4年連続出演を果たす水曜日のカンパネラ。今年はDAY3のWING STAGEトップバッターを担当する。毎回趣向を凝らし、度肝を抜くような演出で観る者を楽しませ続ける水カンだが、今回はどんなステージを見せてくれるのだろう……曇天で小雨がぱらつく比較的過ごしやすい天候のもと、WING STAGEには多くのフレンズ（LuckyFesの観客）が集まった。

◆ライブ写真

DJのケンモチヒデフミが鳴らすビートに合わせてフレンズがクラップを始めると、「怪獣島」のスタートとともに詩⽻が客席から登場。曲タイトルが記された幟旗を掲げた怪獣の着ぐるみを引っ提げ、詩⽻は客席を練り歩きながら歌い続ける。曲後半でステージにたどり着くと、“ちびゴジラ”と嬉しそうに絡む一幕も。その流れから「バッキンガム」へとつなげると、気持ち良いビートに乗せて高速フロウを繰り出す。その一方で、フレンズとクラップやコール＆レスポンスを通じてひとつになる瞬間も用意され、その場にいる者すべてを夢中にさせた。

MCでは詩⽻が「水曜日のカンパネラはみんなで一緒に手を上げたり、踊ったり、声を出したりして一緒に作り上げていくライブ」と客席に伝え、次の曲に含まれるコール＆レスポンスを練習する時間も用意。その練習の甲斐あってか、続く「シャトーブリアン」では初見のオーディエンスを含め一体感の強いコーレスを楽しむことができた。曲後半では牛モチーフのファッションに身を包んだケンモチがステージ前方に飛び出し、詩⽻と一緒にフレンズを煽る場面も。また、アッパービートが心地よい「たまものまえ」ではダンサー2名も加わり、真似しやすい振り付けをオーディエンスと共有して熱量を高めていく。

代表曲のひとつ「桃太郎」では、曲中フロアに降りた詩⽻がウォーターボールに入ってフレンズの頭上を転がる演出も用意。単に踊り、声を出すだけでなく、こういう形でもオーディエンスに参加を促す水カンのライブは、これぞ究極のエンターテインメントではないだろうか。

客席の下手から上手まで見事に移動してみせた詩⽻は、息を切らしながらステージに戻ってから「どうですか、詩⽻は？」「かわいい！」というやり取りで場を和ます。その空気はレゲエテイストの「マーメイド」へと引き継がれるが、途中からビートが速くなると大漁旗を振りかざすスタッフが登場し、詩⽻やフレンズは手にしたタオルを頭上でくるくる回して、心をひとつに重ねていく。

人気曲「エジソン」が始まるとオーディエンスのクラップやシンガロングも加わり、ライブもいよいよ佳境に。詩⽻の煽りを受けて全員でジャンプしたり手を左右に振ったりと、全身を使ってこの曲を楽しんだあとは、ステージに用意された巨大な“招き猫”を背に「招き猫」を披露し、会場中を多幸感で包み込んで水カン4回目の＜LuckyFes＞を完遂した。

セットリスト

1.怪獣島

2.バッキンガム

3.シャトーブリアン

4.たまものまえ

5.桃太郎

6.マーメイド

7.エジソン

8.招き猫

