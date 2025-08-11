¡Ö¥´¥à¥Üー¥È¤Î¤ß¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×²¹ç¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ»àË´ Á°Æü¤«¤é³¤¿åÍá¾ì¤Ç²ÈÂ²¤È¥¥ã¥ó¥×=ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
8·î11Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬»Ô¾ÂÄÅ»Ô¤Î²¹ç¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î11Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢¡ÖÉã¿Æ¤¬1¿Í¤Ç¥´¥à¥Üー¥È¤ÇÄà¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¡¢¥´¥à¥Üー¥È¤Î¤ß¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤È½÷À¤«¤é³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë118ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤Ë½»¤à65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤ËÉÍ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÁ°Æü¤«¤é²ÈÂ²¤ÈÉÕ¶á¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹
¸½¾ìÉÕ¶á¤ÏÅö»þ¡¢É÷Â®15¥áー¥È¥ë¤Ç±«¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
