広島の新井貴浩監督が、現役時代に広島の黄金期を支えて１０日に７７歳で亡くなった水谷実雄さんを悼んだ。

阪神時代の１３年に打撃コーチとして指導を仰いだ。１年間だけだったが、当時の記憶は鮮明に残る。

「厳しい方だったけど、愛情のある方だった。自分は、そのときは３６歳ぐらいだったけど、叱ってくれるときは叱ってくれた。本気に叱ってくれるコーチでした」

水谷さんは広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、中日、阪神などでコーチを務めた。現場を離れていた間は、兵庫・西宮市で「鶏処だれやみ」を経営した。

「水谷さんが辞められた後に、食事に行きましょうと。そこで水谷さんがカープの選手だったときや、バッティングコーチをやられていた時の話をたくさん聞かせてもらって、その時のうれしそうな顔が思い浮かびます。お酒が大好きな方で、娘さんに『飲み過ぎ！』って怒られていた。すごく楽しかったことを思い出します。本当に心からご冥福をお祈りします」

◆水谷 実雄（みずたに・じつお）１９４７年１１月１９日、宮崎県生まれ。宮崎商から６６年ドラフト４位で広島入団。７５年の優勝に貢献し、７８年に首位打者。８２年オフに加藤英司との大型トレードで阪急に移籍。８３年に打点王。８４年開幕戦の頭部死球の後遺症から完全復活できないまま、８５年限りで現役引退。その後は６球団でコーチを歴任し、広島で前田智徳、９５年に監督代行も務めた近鉄では中村紀洋を育てた。通算成績は１７２９試合出場で１５２２安打、２４４本塁打、８０９打点、打率２割８分５厘。ベストナイン１度。