◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２５節 Ｃ大阪―新潟（１１日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｊ１のＣ大阪の森島寛晃会長が新潟戦前に取材に応じ、１０日に訃報（ふほう）が報じられた釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）への思いを明かした。

釜本さんは現役時代、Ｃ大阪の前身となるヤンマーディーゼルサッカー部でプレー。国際Ａマッチでは日本史上歴代最多の７５ゴールをマークしているストライカーだ。日本サッカー界、そして今のＣ大阪の礎をつくったレジェンドに「（２０２４年７月に）ドルトムントと試合をした時に車いすで来られていた。そこでごあいさつした時以来、なかなかお会いできていなかったのですが…びっくりしています」と、肩を落とした。

ヤンマーディーゼルサッカー部の先輩で、自身の現役引退後も多くのイベントをともにした。「日本のストライカーを語る」という企画で２人で対談をした際には「私は釜本さんとストライカーを語れるようなあれではなくて（笑）。一番覚えている」と、笑顔で回想。釜本さんが主催するサッカークリニックも指導する側として参加し「ひと振りで、子どもたちにキックを指導する。何も言わなくてもすごさが分かるという、非常に貴重な機会をご一緒させてもらったなという風に思う」と、話すなど懐かしそうに振り返った。

今後、Ｃ大阪が追悼イベントなどを行う可能性には「ヤンマー、セレッソの大先輩でもありますし、ガンバでもすごく活躍もされている。でも、まだその辺の部分は決まっていることはない」と、話した。