¡Ö¥Ø¥ó¥Æ¥³É×ÉØ¤òÂåÉ½¤·¤Þ¤·¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢·ëº§Êó¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¶Ã¤­

¡¡£±£°Æü¤Ë½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬£±£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì£Ô£÷£é£ô£ô£å£ò¡Ë¹¹¿·¡£·ëº§Êó¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä´¶¼Õ¤ò¤Ä¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡·ëº§Êó¹ð¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÁÛÁü¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡¢ÄË¤ßÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ó¥Æ¥³É×ÉØ¤òÂåÉ½¤·¤Þ¤·¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤Éþ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥Ø¥ó¥Æ¥³É×ÉØ¤Ã¤Æ£÷¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£