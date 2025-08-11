¡Úµð¿Í¡ÛÃæÅÄÊâÌ´¤¬¥×¥í£±£·Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÃæÅÄÊâÌ´ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¿ÉÅç¤ÈÂÐÀï¡£¥×¥í£±£·Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤ÆÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï£²£²Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¶¯¸ª¤È¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤òÉð´ï¤ËºòÇ¯£³·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¥ª¥Õ¤ËºÆ¤Ó°éÀ®·ÀÌó¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£³·îÃæ½Ü¤Î£²·³Àï¤Ç¼éÈ÷Ãæ¤Ë±¦¼êÌô»Ø¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö±¦Âè£´»ØËöÀá¹ü¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÎ¥Ã¦¡£Éüµ¢¸å¤Ï£³·³Àï¤Ç½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¡¢£··î£²£¹Æü¤«¤é£²·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£