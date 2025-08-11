◆第３０回クラスターカップ・Ｊｐｎ３（８月１１日、盛岡競馬場・ダート１２００メートル、稍重）

真夏の短距離ダート重賞に１４頭が出走し、１番人気のサンライズアムール（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父モーリス）が逃げ切って２度目の重賞挑戦で初タイトル獲得となった。幸英明騎手とのコンビで参戦予定だったが、９日の中京４Ｒの馬場入場後に落馬、右足を負傷。代打で騎乗した地元岩手の高松亮騎手が勝利へ導いた。高松騎手はダートグレード競走初勝利となった。勝ちタイムは１分９秒２。

同馬は前走の水無月Ｓなど、ダート短距離のオープン特別を４勝。今回は地方初挑戦で待望の重賞初勝利となった。

７番人気でホッカイドウ所属のキャンディドライヴ（落合玄太騎手）が２着。３着は３番人気のＪＲＡ所属のアドバンスファラオ（笹川翼騎手）。３着までを地方所属のジョッキーが占めた。４着に武豊騎手が騎乗した２番人気のチカッパが続いた。

単勝は２００円。馬連は４１６０円。馬単５１００円。３連複４１００円。３連単２万５０７０円。

高松亮騎手（サンライズアムール＝１着）「幸騎手がけがをされてしまったということで、急きょの乗り替わりで騎乗したのですけど、手放しに喜べることではありませんが、この馬のことだけ考えて一生懸命、乗りました。任せられた以上、自分は目の前のことに集中するだけなので。どのレースもひとつひとつ、しっかり乗っています。

（陣営の指示は）スタートをしっかり決めてほしいということと、できれば外めでもまれない競馬をということだったので、結果、逃げる形になりました。

（最後の直線は）最後の最後まで後ろから馬が来ていたのは分かっていたので、祈る思いで追っていました。（ゴールしたときの気持ち）一番はホッとした感じに尽きます。

（ダートグレート競走勝利）こういう形ではあったのですが、関係者の方々のおかげで、地元でグレードレースを勝つことができました。目の前のことをしっかりしっかりやって、いいジョッキーになれるように頑張っていきますので、応援をよろしくお願いします」

小林真也調教師（サンライズアムール＝１着）「爪の問題などがつきまといますが、重賞を勝てるだけの馬だと思っていましたからホッとしました。１週前の追い切りはしっかりできましたが、その後、気にするようなところが出て不安もありました。今回、無事に使うことができましたし、ゲートもうまく出してくれました。中央のオープンだと斤量を背負いますから、クラスターカップしかないと思ってレースを選びました。まずは一度休みたいと思っていますが、今後はＧ２、Ｇ１を進むことができればいいなと考えています」