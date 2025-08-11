¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û±«Ãæ¤ÎÂè£´»î¹ç¤ÏÆüÂç»°¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç£µ²ó½ªÎ»¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ï¶õÀÊ¤Ë
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Ë¶¶Ãæ±û¡½ÆüÂç»°¡Ê£±£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Ë¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÈÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Î£²²óÀï¤Ï£µ²ó¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÆüÂç»°¤¬£²¡½£°¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³²ó¤ËÀèÆ¬¤Î£±ÈÖ¡¦¾¾±Ê³¤ÅÍ±¦Íã¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢µ¾ÂÇ¤Ç£±»à»°ÎÝ¤È¤·ËÜ´ÖÎ§µ±Ãæ·ø¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¡£ÅÄÃæÎÊ°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤âÅ¬»þÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Ãæ¤Ç¤Î°ìÀï¡£»î¹ç³«»ÏÅö½é¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê£´²óÎ¢¤Ë¤Ï¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£