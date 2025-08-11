金沢市内は、先週の浸水被害の爪痕が残っています。このうち、最も大きな被害が出たのが河北潟周辺です。その理由を専門家に聞きました。



大規模な浸水被害から4日たった金沢競馬場。



11日も片付け作業に追われていました。

調教師：

「どのくらいかかるんでしょうかね」



競馬場では、浸水した厩舎から約600頭のうち1割を、近くの牧場などに避難させましたが、片付け作業の進捗は5割程度。

再び予想される雨に、不安がよぎります。



金沢競馬場調騎会・加藤 和義 会長：

「本当にもう勘弁してほしいです、本当に勘弁してほしいです。雨は仕方がないんですけどね、同じようなことがあったら本当にもう大変なので、それだけは本当に心配ですけど」

こうした中、近くにある大浦地区の住民は…



大浦地区の住民：

「ここはもう浸水していたので、 正面からはうちの中に入れず…」



先週の大雨では、なんとか車で出勤したものの、夕方には自宅前が浸水し、車を遠くに停めて、迂回しながら歩いて帰宅したといいます。

大浦地区の住民：

「土地としては低い土地ではある。ちょっと低い。石川県のハザードマップだったら、「1階軒下」になってるんで、1階全滅するんや、という認識はあったんだけど、引っ越すこともできんし…」

先週の雨で、多くの浸水被害が出た河北潟周辺。



干拓地で海抜が低いこの一帯では、海水の流入を防ぐため水門が設置されています。

金沢大学の宮島昌克名誉教授は、日本海の潮位が浸水に大きく影響したと話します。



金沢大学・宮島 昌克 名誉教授：

「高潮で潮位が高くて排水が十分にできない状況だったところに、数十年、数百年に1回の大きな雨が降ったという、この高潮と極端な大雨の二つが大きな要因だと思います。潮位が高いと、水門を開けておくと逆に入ってきて、海水が入ってきますので開けられないと」

金沢大学・宮島 昌克 名誉教授：

「ポンプで排水ができなくなりますので、降った雨が陸地に溜まってしまう「内水氾濫」と言いますけど、一番は川が洪水を起こさなくてもその内陸の方で、水が溜まって、はけなくなって浸水をするということになります。毎年とか数年に1回起こるんであれば、お金を税金を費やして、大きな貯水池を作る、大きな排水ポンプを準備するということは可能だと思いますけど 。ソフトの対策で人命だけは失わないように、しっかり準備をするという選択肢もあると思います」