8月1日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―ロッテ14回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。新戦力となるデービス選手の印象、パ・リーグ100安打1番乗りとなるネビン選手のバッティングについて訊いた。

――7月は厳しい試合結果でしたが、振り返ってみていかがですか？

西口「だいぶ厳しかったですね。ヒットは出ていたのですが、複数イニングで点数を取りきれないところがありました」

――新戦力のデービス選手は長打も出ましたし、タイムリーも放ちました。現段階ではどんな印象を持っていますか？

西口「まだはっきり『いいね』とは言い切れないと思います。早く上昇気流に乗ってほしいところですね」

――デービス選手は昨日（7月31日、対オリックス16回戦）もファインプレーで阻まれたものの、ライト方向へ素晴らしい打球を放っていましたね。

西口「そうですね。あそこで抜けるのと取られるのとでは全然違うと思うので、あの打球がヒットになってくれば本物になってくれるんじゃないかなという期待はしています」

――ネビン選手の打率が3割目前で、パ・リーグ100安打1番乗りです。改めてネビン選手のバッティングに関してはいかがでしょうか？

西口「ネビンは投手の投げるコースによって打ち分けてくれます。インコースもうまくさばけていますし、チャンスの場面で打ってくれるので、今のチームにとってはなくてはならない存在です」

――ネビン選手のまえに、何とかランナーを出すことが大事ですね。

西口「まずはそこだと思います」

――今日からロッテとの3連戦となります。今日の先発、隅田知一郎投手に期待する部分はどこでしょうか？

西口「隅田もここ3試合勝てていないですし、本人も勝ちに貪欲だと思うので、しっかりと自分の投球をして、まずは相手に先制点を挙げないこと。うちが点数を取ったら次のイニングをしっかり抑えることをやってくれたらと思います」

※インタビュアー：文化放送・長谷川太アナウンサー