¡ÚÃæ·Ñ¡Û24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï453.5¥ß¥ê¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¡¡¸á¸å5»þ¤¹¤®¤Î·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó
Âç±«¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¸µÌÚ¤µ¤ó¡£
¢£¸µÌÚ´²¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¤³¤Á¤é·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤ä»ÔÌ±²ñ´Û¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤Ï±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸á¸å3»þ°Ê¹ß¡¢±«¤Ï»ß¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÊÕ¤ê°ìÌÌ¤¬¿å¤ËÊ¤¤ï¤ì´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿å¤Î¿¼¤µ¤Ï70¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤äÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢Ä®¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÀµ¸á¤¹¤®¤Ë¶ÌÌ¾»Ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅþÃå»þ¤Ï¡¢»ë³¦¤¬¼×¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä®¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤â¿å°Ì¤¬Áý¤·¤Æ¡¢Ãã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÔÆâ¤Ç¤ÏÆ»Ï©±è¤¤¤Î¼ÐÌÌ¤ÎÅÚº½¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¡¢Á°¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢10ÆüÌë¤«¤é11ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉßÃÏ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÊÝ°é±à¤ä¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÏµÙ¤ß¤Ç¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¡Ê¤¿¤¤¤á¤¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï453.5¥ß¥ê¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î±«ÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂç±«·ÙÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÎºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Êý¤Ï2¿Í¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£