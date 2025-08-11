全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１１日、重量挙げが鳥取県で行われた。

重量挙げ男子９６キロ級で、海洋（京都）の辰已航大選手（３年）が、昨年の１０２キロ級に続いて優勝した。足元から一気に頭上まで挙げる「スナッチ」では、自己ベストを更新する１４０キロを記録。「自分の壁を超えられた」と喜んだ。

小学５年生の時、パワーを強化し、当時続けていた柔道に生かそうと、重量挙げを始めた。地道に練習を続けていると、次第に本気で重量挙げに取り組むようになった。

地元の岐阜県を離れ、強豪校の海洋に進学。しかし慣れない寮生活など環境の激変も一因となり、記録が伸び悩んだ。特にスナッチは、高校２年春から目標としていた自己ベストの更新に何度挑戦しても失敗していた。しかし、粘り強くフォームの修正を続け、今大会で成果を出すことが出来た。

一方、一度肩まで挙げてから頭上で静止する「ジャーク」では、優勝はしたものの、目標の１８０キロは超えられず、無念さをにじませた。「次はジャークで高校新を出し、

自分の名前を刻む」。表彰台の一番上で、悔しさとうれしさの入り交じった涙を光らせた。