ÃË»Ò100mÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³åÑÎ¼ÂÀ¡Ê33¡¢SEIKO¡Ë¤¬10ÉÃ26¡Ê+1.4¡Ë¤ÇA·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
»³åÑ¤ÏÁ°Æü¤Î10Æü¡¢SANO¸øÇ§100mµÏ¿²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£°ì¼¡¥ì¡¼¥¹¤ò10ÉÃ41¡Ê-0.5¡Ë¡¢Æó¼¡¥ì¡¼¥¹¤ò10ÉÃ42¡Ê+0.6¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤ËÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
2ÆüÂ³¤±¤Æ¤Î100m½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³åÑ¤Ï¡¢Í½Áª4ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÂ®¤·1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Á´ÂÎ¤Ç¤â2°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇA·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³åÑ¤Ï6·î28Æü¤Î¹ÅçÁª¼ê¸¢¤Çº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë10ÉÃ12¤òµÏ¿¡£7·î4Æü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦½à·è¾¡¤Ç¤Ï10ÉÃ31¤ÎÁÈ6Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Æü¤ÎÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÍ½Áª¤Ç10ÉÃ18¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£