¡¡·§ËÜ¸©¤Ï£±£±Æü¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤Ç¡¢¹Ãº´Ä®¤ÇÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¸©¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£´»þ£±£°Ê¬º¢¤Ë¡Ö¼Ö¤ÇÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌÊó¤·¤¿½÷À­¡Ê£³£°ºÐÂå¡Ë¤È½÷»ù¡Ê£´¡Ë¡¢ÃË»ù¡Ê£±¡Ë¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Ö³°¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜº÷³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©·Ù¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬Æ±Æü¸á¸å£±»þÈ¾º¢¡¢ÅÚº½¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤¿Ì±²È¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ­¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£