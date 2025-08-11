東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約２カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返している静岡県伊東市の田久保真紀市長が１１日、Ｘ（ツイッター）に投稿。【現在公開できる情報について０１ ８／１１ １３時】として「８／６水 に私に送られてきたメッセージ：→私からは返信は無し」と記し、ＬＩＮＥメッセージとみられるスクリーンショット画像をアップした。

先立って「【現在公表できる情報について】Ｆａｃｅｂｏｏｋでのご意見を受けて 今まで沈黙を通して参りましたが、私の意見は入れずに、事実関係のみに限定するように注意を払いながらこれから順次情報を公開していくことに致しました。公開は、事実として確定したもののみ行います」としていた。

その「現在公表できる情報」の第１弾が、ＬＩＮＥとみられるスクショ。

送信者は記載されていない。「信頼回復は無理です」「二人で話をした事を実現するのは無理なんです」との記述や、「私は副市長にどうですか！？と考えて田久保市長へ打診しようかと考えました」「私は敵ではないです」「マスコミには言いません」などの文章が書かれている。

文面の内容と、公開した意図ともに不明で、少なくとも田久保市長に説明が求められている内容には当たらず。

ネットでは「卒業証書を百条委員会に提出すれば良いだけです」「わかり難いメッセージ」「何ですか？このｔｗｅｅｔ？意味不明過ぎます」との反応が投稿されている。