マンC構想外のグリーリッシュ、エバートンへのレンタル移籍に個人合意か…残すはクラブ間交渉のみと英紙報道
マンチェスター・シティのMFジャック・グリーリッシュがエバートンにレンタル移籍することで個人合意に達したようだ。英『TEAMTALK』が伝えている。
21-22シーズンにアストン・ビラから当時の英国史上最高額となる1億ポンド(当時約152億円)でマンチェスター・Cに加入したグリーリッシュ。6年間の長期契約を結び、背番号10を与えられるなど、大きな期待を背負って加入すると、初年度にプレミアリーグ制覇に貢献した。
さらに2年目にはプレミアリーグ2連覇を成し遂げるだけでなく、UEFAチャンピオンズリーグ、FA杯でも頂点に上り詰めて3冠を達成。グリーリッシュは公式戦50試合に出場するなど、ピッチ上で存在感を示した。
しかし、翌シーズン以降出場機会を減らし、FWサビーニョが台頭した昨季はプレミアリーグ20試合に出場したものの、プレー時間はわずか715分にとどまり、ベンチを温める日が続いていた。
そして、今夏のクラブW杯でメンバー外となったように、ジョゼップ・グアルディオラ監督の構想外となっているグリーリッシュをターゲットにしたのが、デイビッド・モイーズ監督率いるエバートンだ。
今夏の補強の目玉としてグリーリッシュを迎え入れるべく、マンチェスター・Cとの交渉を続けるエバートンは契約の成立に確信を深めている。グリーリッシュ自身はレンタル移籍を承認ししており、残すはクラブ間の交渉のみ。30万ポンド(約6000万円)という週給がネックと言われているが、エバートンはその大部分を負担し、レンタル料を含めた総額1200万ポンド(約24億円)を支払う準備をしているようだ。
21-22シーズンにアストン・ビラから当時の英国史上最高額となる1億ポンド(当時約152億円)でマンチェスター・Cに加入したグリーリッシュ。6年間の長期契約を結び、背番号10を与えられるなど、大きな期待を背負って加入すると、初年度にプレミアリーグ制覇に貢献した。
しかし、翌シーズン以降出場機会を減らし、FWサビーニョが台頭した昨季はプレミアリーグ20試合に出場したものの、プレー時間はわずか715分にとどまり、ベンチを温める日が続いていた。
そして、今夏のクラブW杯でメンバー外となったように、ジョゼップ・グアルディオラ監督の構想外となっているグリーリッシュをターゲットにしたのが、デイビッド・モイーズ監督率いるエバートンだ。
今夏の補強の目玉としてグリーリッシュを迎え入れるべく、マンチェスター・Cとの交渉を続けるエバートンは契約の成立に確信を深めている。グリーリッシュ自身はレンタル移籍を承認ししており、残すはクラブ間の交渉のみ。30万ポンド(約6000万円)という週給がネックと言われているが、エバートンはその大部分を負担し、レンタル料を含めた総額1200万ポンド(約24億円)を支払う準備をしているようだ。