C大阪vs新潟 スタメン発表
[8.11 J1第25節](ヨドコウ)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 33 西尾隆矢
MF 8 香川真司
MF 17 阪田澪哉
MF 35 吉野恭平
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 41 長谷川元希
FW 65 ブーダ
控え
GK 21 田代琉我
DF 15 早川史哉
DF 42 橋本健人
MF 14 小原基樹
MF 28 島村拓弥
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 7 谷口海斗
FW 9 矢村健
監督
入江徹
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 33 西尾隆矢
MF 8 香川真司
MF 35 吉野恭平
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 41 長谷川元希
FW 65 ブーダ
控え
GK 21 田代琉我
DF 15 早川史哉
DF 42 橋本健人
MF 14 小原基樹
MF 28 島村拓弥
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 7 谷口海斗
FW 9 矢村健
監督
入江徹