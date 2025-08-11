俳優オダギリジョー（49）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、かつて出演した人気ドラマ「時効警察」にまつわるエピソードを明かした。

06年からテレビ朝日系で放送された同作は、時効になった未解決事件を趣味で捜査する霧山修一朗（オダギリ）、三日月しずか（麻生久美子）の活躍をコミカルに描いた作品。放送実現には、オダギリの思いも込められていたという。

「三木（聡）監督という『時効警察』の監督と映画をやって、その監督がとてもおもしろかったんですよ。着眼点とか、脚本もおもしろかったし、笑いどころも独特で。この人とテレビドラマやりたいなって」

そこでオダギリがテレ朝に掛け合ったという。「とてもかわいがっていただいていたプロデューサーの方に相談して、企画を立ち上げていただいて。それが『時効警察』というもので。結果3つのシーズンを作ることになって」と振り返った。

出演作品の選び方に強いこだわりを持つオダギリ。「一つ俳優としての立ち位置を初めて感じることができて。（テレビドラマに）映画監督を連れてきたくて。それが意外と支持を得たのが、ちょっとおもしろかったんでしょうね」と明かしていた。

三木監督は同作の3シリーズ全てと特番に監督として関わった。