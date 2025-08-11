ダンステロリスト集団O-MENZ「俺たちに勝てるアーティストさんはいるかな」ダンスバトルで挑戦状【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/11】O-MENZが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではO-MENZにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
◆O-MENZ、9月23日開催「STARRZ TOKYO 2025」出演へ
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC&FASHION コンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXY を創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
◆O-MENZ、ストリートダンスで培った実力で他のアーティストに挑戦状「俺たちに勝てるアーティストさんはいるかな」
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
般若：ダンステロリスト集団・O-MENZです！「STARRZ TOKYO 2025」に僕たちも出演させていただきます。工学院アリーナというとても大きなステージで、今回はいろいろな出演者の皆さんと一緒に出演させていただきますので、他の方に負けないようにO-MENZもぶちかましていきたいと思います。
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
阿形：ストリートダンスで培った実力は半端じゃないものですので。タイトルが残っておりますので、そこが他のアーティストに負けない理由となっております。
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
隈取：ダンスバトル一択！
般若：確かに！やりましょう。こういうのもなんだけど、O-MENZってダンスバトルに強いと思うので、俺たちに勝てるアーティストさんはいるかな？どこかコラボしようぜ！
― 最近の活動（リリース楽曲）の注目ポイントを教えてください。
般若：僕たち、来年2月22日に東京国際フォーラムのワンマンライブが控えております。 この5000人をクリアするために、今、全国津々浦々いろいろなところで百戦錬磨と称してフリーライブツアーを行っています。 やっぱりO-MENZ、体力があるんで、この夏場も秋も冬も春も、とにかくいろいろなところで踊ってパフォーマンス力を付けるのと共に、いろいろな僕たちのファンの方、共犯者の方を増やしていってるので、僕たちの活動に注目してみてください。 よろしくね！
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
