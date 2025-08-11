カズレーザー、二階堂ふみと結婚発表後X初更新 祝福に感謝「ヘンテコ夫婦を代表しまして」
【モデルプレス＝2025/08/11】お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが11日、自身のX（旧Twitter）を更新。女優の二階堂ふみとの結婚発表を受け、祝福に感謝を伝えた。
【写真】カズレーザー、結婚発表後X初投稿
前日10日に結婚を発表したカズレーザーと二階堂。カズレーザーは、結婚発表の投稿を引用し「想像だにしなかった多くの方々からのお祝いの言葉、痛み入ります。ヘンテコ夫婦を代表しまして御礼申し上げます！」と多数の祝福の声に感謝を伝えた。
2人はそれぞれのSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、 そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
◆カズレーザー、結婚祝福に感謝
◆カズレーザー＆二階堂ふみが電撃結婚
