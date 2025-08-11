卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は11日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの決勝が行われる。世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同2位の王楚欽（中国）と対戦する。

5日間にわたり行われてきた最高峰の舞台で日本の男子エースが戴冠をかけて挑む。

■前日には対戦を熱望

張本智は第3シードとして挑んだ今大会、初戦から安定した戦いを見せ、1回戦は同44位のフィン・ルー（オーストラリア）を3－0で下して好スタート。さらに、2回戦では昨夏のパリ五輪の団体戦準決勝第5試合で敗れた同15位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）相手に「安定したプレーだった」と本人が振り返ったようにストレートで因縁の相手を退けた。

日本開催大会に強い男子エースの快進撃は続き、10日の準々決勝では同9位の向鵬（中国）に試合中盤に流れを支配する形で4－2勝利。日本勢では唯一最終日に勝ち進むと、準決勝のカナック・ジャー（アメリカ）とのエース対決では安定したラリーが光り、終始試合の主導権を握る形でファイナル進出を果たした。

そんな張本智が決勝で戦うのは王楚欽で張本智は昨年の「WTTファイナルズ福岡」や今年7月の「USスマッシュ」などの決勝で敗れてきた天敵。張本智自身のも前日に「王楚欽とやるまでは負けられない」と意識した発言をしており、立ち上がりにどのような戦いを挑めるかがカギとなり得る。

横浜での初開催となったWTTチャンピオンズ。決勝までたどり着いた日本のエースが世界No.1サウスポー相手を下し、王者に輝くことはできるのか。