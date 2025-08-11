「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」

2017年7月より中国で放送されている人気バラエティ「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし(原題：中餐厅)」。シーズンごとに中国の人気俳優やタレントが出演し、国内外の様々な地域で中華レストランの立ち上げ＆運営を行うというもので、現在シーズン9が放送されている人気のリアリティショーだ。

中でも、中国の3つの都市、長沙・桂林・海口が舞台となるシーズン5「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」(8月17日(日)深夜より衛星劇場にて日本初放送)は、ブロマンス時代劇「山河令」(2020年)で大ブレイクしたゴン・ジュン(龔俊)の他、「長相思」や「猟罪図鑑」シリーズで人気を急上昇させているタン・ジェンツー(檀健次)が出演したことでも注目のシーズン。飾り気のないエプロン姿でも"映える"彼らの奮闘ぶりに、意外なほどキュンとさせられるから不思議だ。

ゴン・ジュン、タン・ジェンツーら、中国のスター俳優たちがエプロン姿で奮闘！「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

俳優やタレントたち7人が、プロのシェフによる指導を受けながら本格中華の技を磨き、約20日にわたって移動式トラックレストランの経営に挑戦する。「琅琊榜〈弐〉〜風雲来る長林軍」「君、花海棠の紅にあらず」などで知られる演技派ホアン・シャオミン(黄晓明)がシーズン1から出演するベテランメンバーで、このシーズン5ではチームをまとめる"店長"を務めている。

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

そんなシーズン5の第2〜8話、"長沙編"のエピソードで登場したゴン・ジュンの参加は当時から大反響！共演経験のあるホアン店長のほか、頼れるアネゴ肌の実力派女優ニン・ジンら、5人のチームに1日遅れで合流すると、「山河令」で自らが演じた温客行に仕える侍女・顧湘役のジョウ・イエとも再会。まるで"兄妹"のような関係のようで、「お兄ちゃんが来た！」と嬉しそうに迎えるイエとの微笑ましい再会シーンは、当時中国でも大きな話題となった。ゴン・ジュンも、合流前から「心の準備はできてる」「いつも家事はしてるから何でもできるよ」と頼もしい言葉が次々と飛び出し、視聴者の期待を高めていく。

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

爽やかな笑顔と人懐っこいキャラクターで、初対面のメンバーともあっという間に親しくなっていくゴン・ジュン。昼食が済むと、エプロンをつけて厨房へ。ゴン・ジュンは長沙のザリガニ料理専門店「文和友」のシェフの弟子として、メインディッシュの"味付けザリガニ"を担当する。生きたザリガニを洗って皮をむくところから始まり、揚げる、炒める、煮る...の工程がすべて入った調理時間3時間という難易度高めな料理だ。

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

キッチンでも、ゴン・ジュンは終始気さくでチャーミング。香味油を煮詰めながら隣で別の料理に取り組むジョウ・イエに、「すごいだろ。味見する？」と目をキラキラ輝かせながら話しかける姿はまるで、初めて料理を教わる少年のよう。ザリガニを揚げる緊張の場面で、師匠の「8〜10秒ですぐ油から上げて」の言葉どおり「1、2、3、4...」と律儀にカウントする姿からは、目の前のことに全力で取り組む素直な人となりも窺える。

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

全員での試食で、チームのメンバーたちから飛び出す「美味い！」の声に顔をほころばせる場面も。シリアスな古装劇やアクションシーンで見せるキリリとした表情とは別人のように、愛らしく人懐っこいキャラクターが、素朴なエプロン姿によく似合う。

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

第9話からは舞台を桂林に移し、ゴン・ジュンとバトンタッチでタン・ジェンツーが合流する。

素直さが愛らしいゴン・ジュンと打って変わって、タン・ジェンツーは「才能はあるけど、経験はまだない料理人だよ」とのっけから自信満々。意外にもいたずら好きで、お茶目なキャラクターが回を重ねるごとに露わになっていく。第13・14話には「有翡（ゆうひ）-Legend of Love-」のチャオ・リーインなども出演しているので、こちらも注目だ。

「旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜」 (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

本格派の中華レストランの運営を通して、互いに協力し合うチームの間には、いつの間にか信頼も芽生え、かけがえのない仲間となっていく...。新作オファーが絶えない"売れっ子"であるゴン・ジュンやタン・ジェンツーの意外な素顔にも注目しながら、貴重なリアリティショーの顛末を見届けたい。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし〜長沙・桂林・海口編〜

放送日時：2025年8月18日(月)0:00〜

※毎週(月)0:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ