＜40・50代夏ヘア＞短くても映える♡【こなれショートボブ】が推せる！！

暑さも気になる夏は、やっぱり短めのヘアが人気。けれど、ただのショートではなんだか物足りない……そんなときにおすすめなのが【こなれショートボブ】。軽やかさと品の良さを両立できて、大人世代の顔立ちにも自然となじむ優秀デザイン。短くてもどこか柔らかく、女っぽく仕上がるスタイルをご紹介します。

軽やかショートウルフで、襟足に抜け感を

最初にご紹介するのは、ショートウルフベースにベージュカラーをのせた涼しげなスタイルです。襟足はウルフのように締めすぎず、ボブらしい広がりも少し残しているため、軽やかさと丸みのバランスが自然に整うのも◎ ハイトーンすぎないベージュが肌になじみやすく、夏の日差しにも穏やかに映りそうです。

切りっぱなし × くびれでおしゃれに

続いてご紹介するのは、ぷつっと感を残したショートボブに、くびれをほんのり加えた大人可愛いスタイル。地毛風のカラーがナチュラルで、ラフな束感が程よい抜け感を演出。肩につかない長さでも女性らしさがきちんと残っているので、大人のこなれヘアとして活躍しそうです。

前上がりでシャープに、マッシュボブ × フェイスレイヤー

こちらは、グレージュカラーが涼しげな印象を与えてくれるマッシュボブスタイルです。前上がりラインとフェイスレイヤーが絶妙に組み合わさって、頬骨まわりをすっきりと見せてくれます。毛先にかけて自然な動きが出るため、コンパクトなシルエットでも地味にならず、こなれた印象が漂います。

耳かけショートボブで上品見え

最後にご紹介するのは、丸みのあるシルエットに、透明感のあるグレージュカラーを組み合わせた、大人向けのショートボブです。全体には柔らかく上品な印象がありながらも、サイドを耳にかけてタイトに仕上げることで、フェミニンになりすぎずすっきりとまとまりました。軽やかな質感が夏らしい清涼感も引き立ててくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里