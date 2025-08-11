¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢·ëº§¼°¤«¤é1Ç¯¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤ë»×¤¤½Ð¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Ç¯Á°¤Î·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÈÈà½÷¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂçÁÒ»ÎÌç
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö·ëº§¼°¤«¤é´Ý1Ç¯¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤ËºÅ¤µ¤ì¤¿É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î·ëº§¼°¤òµÏ¿¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¡¢Èà½÷¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÎÂçÁÒ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤ª¿§Ä¾¤·¸å¤Î¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤æ¡¼¤Þ¤Î1Ç¯¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¥²¥¹¥È¤Î¿Í¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤â¤ß¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¤Í¡Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Æ¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â»ÎÌç¤¯¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤·¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê¤¤¤±¤À ¤ß¤æ¡Ë
1998Ç¯10·î30ÆüÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç10Âå¤¬Áª¤Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤ä¡ØGirls Award¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃÓÅÄÈþÍ¥¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@michopa1030¡Ë
