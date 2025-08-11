ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¥é¥¤¥Ö»²Àï¡¡ºÆ¸½ÅÙÈ´·²¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡õ¥Ó¥¹¥Á¥§¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿Ãç¤ä¡¢Èà½÷¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ó¥¹¥Á¥§¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿Ãç¤ÎÁõ¤¤¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤òºÆ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÈà½÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¬¥¬ÍÍÁé¤»¤¿¡Á¤Æ»×¤Ã¤¿¤éÎ¤°Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ¤°Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥¬ÍÍ¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê¤Ê¤« ¤ê¤¤¤µ¡Ë
1989Ç¯10·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ø¤Á¤ã¤ª¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2006Ç¯¸ø³«¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢°Ê¹ß½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2010Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤È2012Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ä¤ë¤«¤á½õ»º±¡¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¤È2013Ç¯4·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¶áÇ¯¤Ï½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃçÎ¤°Í¼Ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@riisa1018naka¡Ë
