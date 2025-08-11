²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¥Ð¥¹ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¤Í¡Ä30£íÁö¹Ô¡¡2¿Í»àË´¡¡´Ú¹ñ
´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä»Ô¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô2¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¡£Á°Êý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿60Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï67ºÐ¤ÎÃËÀ¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢5Ç¯´Ö¡¢·ÀÌó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡Ä¡£
¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡ÖÀÖ¿®¹æ¤Î»þ¤Ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤«¤º¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×
·Ù»¡¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤Î°ì»þÅª¸Î¾ã¤È¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾¥ß¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î11ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë