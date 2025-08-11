SEVETEEN¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡õ¥ß¥ó¥®¥å¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ø¡ª9·î¤Ë¿·AL¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤¬¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡õ¥ß¥ó¥®¥å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò´ÑÀï¡©
8·î11Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤¬9·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾Ü¤·¤¤ÆüÄø¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ë¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤ÏºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢µî¤ë2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡ØAdore U¡Ù¡ØMANSAE¡Ù¡ØPretty U¡Ù¡ØVERY NICE¡Ù¡ØCLAP¡Ù¡ØOh My¡ª¡Ù¡ØSuper¡Ù¡ØGod of Music¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËSEVENTEEN¤Ï¡¢BSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡§¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¥É¥®¥ç¥à¡¢¥Û¥·¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡ß¥¦¥©¥Ì¡¢¥Û¥·¡ß¥¦¥¸¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È°ìÌ£°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤¬¸«¤»¤ë¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ÊS.COUPS¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¡£¿ÈÄ¹178cm¡£2015Ç¯5·î¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¡ÖS.COUPS¡×¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖS¡×¤ÈÂçÀ®¸ù¤äÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖCOUPS¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ëÂçÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈÊ½¤ò±Û¤¨¡¢¹»¼Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÅý³ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÈÂ²¹½À®¤Ç¤ÏËö¤Ã»Ò¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¡ÈËö¤Ã»Òµ¤¼Á¡É¤Ö¤ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¡þ¥ß¥ó¥®¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Èà¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÎý½¬À¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£