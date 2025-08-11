◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽１回戦 県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）

日大山形は初回に１点を先制したが、中盤に逆転を許し初戦突破を逃した。

「最高の仲間に甲子園に連れてきてもらったので…感謝の気持ちでいっぱいです」。主将の岩下瑛斗は涙が止まらなかった。１年の頃からケンカやトラブル続きの世代だったといい、監督や部長に叱られながら成長してきた。事務職員として学校に勤務する荒木準也監督が、授業中の教室に生徒を叱りに来ることもあったという。

「いろんなことがあって、まとまらなくて大変な時期も多かった」。昨冬に主将となった岩下は苦労を語る。そんなチームも、荒木監督の「熱く、泥臭く、粘り強く」というスローガンの下に団結し、２年ぶりの聖地にたどり着いた。山形大会優勝後には、愛する仲間たちを「最高のクソガキ集団」と表現。この日の自軍アルプスからは、選手たちへ愛のあるヤジが飛んでいた。

雨の降りしきる聖地初戦を、「最後まで気持ちは熱く」と泥だらけで戦い抜いた。「阪神園芸さんのおかげでこの状況でも試合が出来ましたし、ここに来られたのも山形県のみなさん、山形大会で戦ってきた相手、たくさんの人がいたから。感謝の気持ちでいっぱいです。借りを返しに甲子園に戻ってきて欲しい」と岩下主将。後輩たちにバトンを託し、夢の舞台を後にした。（古澤 慎也）