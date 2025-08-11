【中日】完封で４位浮上の井上一樹監督「３回か４回と思ったら、ノリノリのメヒア」 松山晋也は３０セーブ
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）
中日が完封リレーで４位に浮上した。４月２７日以来の先発を任されたメヒアが５回４安打無失点で、４月６日以来の２勝目。６回から４人のリリーフ陣も無失点でつないだ。９回に登板した松山は３者凡退で３０セーブ目。セーブ機会の失敗がないまま、節目に到達した。打線は不調の岡林を今季初の７番に起用。４回に細川が先制二塁打を放ち、５回に山本が３号ソロを放った。
以下は試合後の井上一樹監督の主な一問一答
―メヒアが約４か月ぶりの勝利
「きょうの勝利はメヒアに尽きますね」
―中継ぎで起用していたが、９連戦中に本来の先発に
「２軍で頑張ってくれていて、でもなかなか１軍に上がれなくてテンションが下がっているとも聞いていて。そこで、中継ぎでという俺の発想で無理をいったけど。９連戦で誰かが穴を埋めないといけないというところで。メヒアは東京ドームが初めてか。そういう一抹の不安はあったけど、この先発にかける思いが見られたと思います」
―５回で交代。もともと長く投げさせるつもりはなかったか
「引っ張るつもりはなくて、３回か４回くらいかなと思っていたけど、ノリノリのメヒアを見せてくれたから」
―１０日に逆転負けを喫したリリーフ陣も無失点
「意識するなといってもするものですど、つないでいった中継ぎ陣、もちろん最後の松山もよく投げてくれました」
―松山が３０セーブ
「途中、チームを離れたけど、３０セーブを目標にはしたいないと思うので。残りの４０試合の中でまだまだチャンスがあると思う。体調も見ながら投げさせていきたいと思います」
―失敗がない
「確実に４５試合投げて防御率０・００なんて投手はいないから。その中で、これだけの確率の高さでセーブを成功してくれるのは頼もしいの一言です」
―リリーフ全体に好影響
「ブルペンの様子がどうなのかは分からないけど、こちらとしては計算する上で、ケツに晋也がいるという計算をしたいので。存在はすごく大きいと思います」
―打順を組み替え
「言われているのは岡林のことでしょうけど。７番は（今年）初めてだけど、１番から３番を打たせていたのを、ちょっと気分転換と言ったらおかしいですけど。思い切っていきました」
―代役の３番はボスラーが適任か
「そこもジェイソンに限らず、相手投手と現状の調子を見ながら組もうとは思っています」
―山本が東京ドームで今季３本目の本塁打
「名古屋が本拠地のチームなんですけどね。疲れもありながら、ヘロヘロと言われながらも頑張ってくれています」