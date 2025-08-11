◇セ・リーグ 巨人0―2中日（2025年8月11日 東京D）

巨人の戸郷翔征投手（25）は5回5安打2失点で降板し、チームワーストタイの今季7敗目（3勝）を喫した。

2試合連続での中5日登板。3試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドに上がった。

4回に先頭・ボスラーを四球で塁に出し、続く細川に右中間へ適時二塁打されて先制を許すと、5回には先頭の8番・山本に初球の高め142キロ直球を左中間スタンドに3号ソロとされて2失点目。その裏、2死二、三塁のチャンスで打順が回ると、代打・荒巻を出されて降板となった。

「あそこで、あれだけのチャンスだったので、もちろん代わるのは当然ですし、チームの、監督が決めることなんで、何も言うことはないですけど」と戸郷。

阿部慎之助監督（46）は「変化球操れてなかったんで」と5回での降板理由について話していたが、これについては「いえ、そんなこともないですし、いい試合運びができたんで。もちろん、点を取られた場面だとか、カウントの進み、進行具合というのはもちろんありましたし、まあ、そういう悩みというのは僕のなかではなかったです」と否定した。

先制された4回はボスラー、細川ともに初球から3球連続ボール。「岸田さんとも話しましたけど、やっぱりボール先行になったタイミングっていうのは、打者のタイミングが取りやすいですし、有利に運びやすいので、そこはちょっと、一つ反省どころだよねっていう話はしました」と話していた。