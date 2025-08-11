小倉競輪のG3「大阪・関西万博協賛 第19回吉岡稔真カップ争奪戦」（デイ開催）は11日、12Rで決勝戦が行われ、地元・福岡の柳詰正宏（38・97期）がライン3番手回りから外を伸びてG3初優勝。2着に原田研太朗、3着は上野優太が入った。

大悟と慶次郎の“林ブラザーズ”初連係が注目を集めた5年半ぶりの小倉G3。番手を守った大悟が慶次郎の先行に乗って早めに踏み込むと、その後ろの柳詰が8番手捲りで強襲した原田を振り切って、まっ先にゴール線に飛び込んだ。

「想像していなく、なんかフワフワした感じ。夢を見ているみたい。こんな歓声の中で走ったことがなかったし本当に感無量です」

レース後はファンの声援に手を上げて応え、表彰式後は仲間らから胴上げの祝福を受けた。

「競輪人生の運を全部使ってもいいくらいの気持ちで、この一戦にかけた。今までやってきたことが間違いじゃなかったですね」

柳詰の1着で始まった今年の「吉岡稔真カップ」は最後も柳詰がV。一昨年の岩谷拓磨、昨年の小川勇介に続き今年も北九州勢が他地区にVを譲らなかった。

2月21日のF1で地元初Vを飾り、今度はG3V。そして初の地元G1（11月19〜24日の競輪祭）も待っている。「気を引き締めて一戦一戦頑張っていきたい」と誓った。

◇柳詰 正宏（やなづめ・まさひろ）1987年（昭62）7月30日生まれ、福岡県北九州市出身の38歳。97期生として2010年1月8日に高松でデビュー。通算15回目のVでG3は初制覇。小倉では2月のF1に続く2度目のV。1メートル75、80キロ、血液型A。