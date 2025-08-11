4月にグループ卒業の元人気アイドル、ばっさりショートヘア姿にイメチェン！ 「今までで一番好き」
元日向坂46の佐々木久美さんは8月10日、自身のInstagramを更新。ショートヘア姿を披露しました。
【写真】佐々木久美、ショートヘア姿にイメチェン！
この投稿にSNS上では、「髪短い佐々木久美ちゃんもかわい過ぎてやばい」「キレイ」「長かった髪をばっさりショートにするとは」「ちょっとかわい過ぎるかも」「似合ってる〜」「宇宙一大好き！」「普通に赤ちゃんでえぐかわ」「今までで一番好きなくみちゃんヘア…」「爆イケ過ぎるな」「2nd写真集を制作する時はこの髪型でお願いしたい」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ちょっとかわい過ぎるかも」佐々木さんは、「こんなに短いの赤ちゃんぶり #髪切ったよ」とつづり、3枚の写真を投稿。肩上の長さまで髪をカットし、ショートヘアにイメチェンした姿を披露しました。新しいヘアスタイルがとても似合っており、佐々木さんの美しさがより一層際立っています。
かわいらしい佐々木さんの日常ショット佐々木さんはInstagramで、かわいらしい日常ショットを多数公開しています。7日の投稿では、「桃食べてお茶してご満悦だよ まだまだ食べます」とつづり、カフェでのプライベートショットを披露。グラスを両手に持ちながら、おちゃめな表情をした姿が印象的です。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
