¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡ÛºÇ½ª²ó¤Ë2ÅÀÊÖ¤¹¤â...ÆüÂç»³·Á½éÀïÆÍÇË¤Ê¤é¤º¡¡¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤Ë3ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£¶ÆüÌÜ¤Î¤¤ç¤¦¡¢¸©ÂåÉ½¤ÎÆüÂç»³·Á¤¬¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²Ç¯¤Ö¤ê£²£°²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÆüÂç»³·Á¡£
£±²óÀï¤ÎÁê¼ê¡¢¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê£³£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢²Æ£±²ó¡¢½Õ£³²ó¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¤Ç¤¹¡£
»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢ÆüÂç»³·Á¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç£±¥¢¥¦¥È£²ÎÝ£³ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢£´ÈÖº´Æ£¤Î¥·¥çー¥È¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆüÂç»³·Á¤¬£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¾®ÎÓ¤ÏÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢£´²ó¤Þ¤Ç´ôÉì¾¦¶ÈÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£µ²óÎ¢¡¢´ôÉì¾¦¶È¤Î¹¶·â¡££±¥¢¥¦¥È£²ÎÝ¤«¤é£·ÈÖ²£»³¤Î¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢£¹ÈÖÅÏÊÕ¤Ë¤â¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢´ôÉì¾¦¶È¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÆüÂç»³·Á¤Ï£¶²óÉ½¡¢¥Ñ¥¹¥Üー¥ë¤Ê¤É¤Ç£³ÎÝ¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Êー¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
£¶²óÉ½¤Î¹¶·â½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï±«Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¤ÎÃæÃÇ¤Ë¡£
»î¹çºÆ³«¸å¡¢ÆüÂç»³·Á¤ÏÀèÈ¯¤Î¾®ÎÓ¤ËÂå¤¨¤Æ£²ÈÖ¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ãーËÜÅÄ¤òÅêÆþ¡£
·Þ¤¨¤¿£·²óÎ¢¡¢´ôÉì¾¦¶È¤Î¹¶·â¡££±¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤«¤é»°Í·´Ö¤òÈ´¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¤È²¡¤·½Ð¤·¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯Åê¼ê¿Ø¤âÇ´¤ì¤º¤³¤Î²ó°ìµó£´ÆÀÅÀ¤òµö¤·´ôÉì¾¦¶È¤ËÂç¤¤¯¥êー¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¶ÂÐ£±¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª²ó¡£ÆüÂç»³·Á¤Ï£²¥¢¥¦¥È£²ÎÝ¡¦£³ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ÎÅÚÅÄ¡£½éµå¤ò¥»¥ó¥¿ーÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡££³ÂÐ£¶¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀïÆÍÇË¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÂç»³·Á¡¡¾®ÎÓ±ÊÏÂ¡¡Åê¼ê¡ÖÆüÂç»³·Á¤ÎÇ®¤¯¡¢Å¥½¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤Ìîµå¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È£¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡×