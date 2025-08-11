8月11日、盛岡競馬場で行われた11R・クラスターカップ（Jpn3・3歳上・ダ1200m）は、高松亮騎乗の1番人気、サンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のキャンディドライヴ（牡6・北海道・小野望）、3着に3番人気のアドバンスファラオ（牡5・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:09.2（稍重）。

2番人気で武豊騎乗、チカッパ（牡4・栗東・中竹和也）は、4着敗退。

鮮やかな逃げ切り

高松亮騎乗の1番人気、サンライズアムールが交流重賞初制覇を飾った。騎乗予定だった幸騎手が9日の中京競馬で負傷したため、地元の2000勝ジョッキー高松亮騎手が大役を果たした。スタートから積極的先手へ。直線でも脚色は衰えずに堂々の逃げ切り勝ちだった。

サンライズアムール 21戦9勝

（牡6・栗東・小林真也）

父：モーリス

母：ジルコニア

母父：タイキシャトル

馬主：ライフハウス

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 サンライズアムール 高松亮

2着 キャンディドライヴ 落合玄太

3着 アドバンスファラオ 笹川翼

4着 チカッパ 武豊

5着 ダノンスコーピオン 山本聡哉

6着 ウラヤ 山本政聡

7着 ヒビキ 丹内祐次

8着 レディブラウン 鈴木祐

9着 スプラウティング 塚本涼人

10着 エイシントルペード 山本聡紀

11着 カリュウ 菅原辰徳

12着 サンエイウイング 小林凌

13着 マツリダワールド 阿部英俊

14着 スマートセラヴィー 大坪慎