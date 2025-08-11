FXと聞くと、「ギャンブル」や「ハイリスク」といったマイナスイメージを思い浮かべる人もいるでしょう。しかし、専業トレーダーの加藤ムネヒサ氏いわく、目標とする「勝率」や一度に扱う「資金」を明確に定めることで、資金が激減するリスクを減らせるそうです。そこで、加藤氏の著書『元手30万円からわずか3年でFIREを叶える爆益トレード 黄金のスキャルピングFX』（KADOKAWA）から一部抜粋・再編集し、FXで初心者が守るべき「鉄則」を紹介します。

“勝率”と“月利”の目標について

“3年でFIRE”を達成するためのトレードの目標について、必要な勝率と、月利の考え方を見ていきましょう。

まず、「勝率面」についてですが、最終的に「勝率65%」を目指していきます。このくらいの勝率が出てくると、3年でFIRE達成に近づくと考えているので、その根拠に関しても、のちほど検証します。

勝率65%が高いのか、低いのかに関しては、個人の捉え方があると思いますが、利益1：損切1の手法で、65%を目指すことになります。

ここで、勝率目標が「8〜9割」などと、あまりにも高すぎると、1回1回のトレードが「負けられない！」と、プレッシャーになってしまいますよね。その緊張の中、どうしても勝ちたいあまりに、損切をずらしてしまったり、利確を早めてしまったり、ルールを破ってしまう可能性があるので、高すぎる、現実離れした勝率は設定しない方が良いでしょう。

それも踏まえた目標が「65%」です。利益10pips：損切10pipsの損益比で、2勝1敗ペース（＝66％）に近いものを、最終目標として達成すれば良いわけです（注：あくまで最終目標。練習段階では、さらに低くて当然であり、焦らなくて大丈夫）。3回トレードしたならば、2回は勝ち、残り1回はしっかりとルールどおり損切していく。そういったペースになります。

では、勝率65%だと、具体的にどういったリターンになるのかを検証します。また、ここで「1日何回トレードするか？」については、「1日1回のトレード」と仮置きしたいと思います。

勝率と同じく、トレード回数も、現実離れした目標になると、達成が難しくなります。そこで、今回は忙しい方でも実現しやすいものとして、1日1回のトレードと設定しました。その前提で考えると、1か月は約20営業日になるので、「毎月のトレード回数の目安は20回」になります。

では、計算してみましょう。

毎月の目標トレード回数「20回」×目標勝率「65%」＝勝ち数は「13勝」

つまり、1か月20営業日で勝率65%、この目標を達成していくと、13勝7敗のペースになります。

目指すべき「月利」は何パーセント？

ここからさらに計算を進めると、13勝7敗、つまり引き算をすると、「6勝分の貯金」が1か月で貯まります。

続いて、毎月6勝で得られるリターンがどういったものか。前提として、利益1：損切1のトレードをします。

損切に関しては、資金管理2%ルール（この後すぐ解説します）を使うので、1回のトレードに使う資金は2％です。そして、損切幅と利益幅は1：1、全く同じになるので、1回あたりの利益も、資金に対し2%となります。

［図表1］勝率と月利の目標

ということで、掛け算をすると、毎月6勝（13勝7敗）×1回あたりの利益は2％＝月利12%ペースになりますね。この計算に関しては、かなりの概算であり、簡略化したものですが、まずは目標をつかみやすいと思います。

ちょっと計算の話が多くて、FXを始めたばかりの方には大変だったと思いますが、結論として「月利12％」が目標となることが、ここで把握できると良いでしょう。

「資金管理2％ルール」とは？

前の項目で、「資金管理2％ルール」の話が出てきたので解説します。資金管理ルールとは、一言で言うと、「1回のトレードを、どのくらいのロット（通貨量）で取引するか」を定めたものです。

資金量に対して、大きすぎるロットでトレードをすると、連敗、もしくは1回の負けで資金の大半を失う、なんてことになりかねませんから、トレーダーは資金を守るために、この資金管理ルールを順守していくことになります。

そして、1回の損切を、「トレード資金の2%」の金額以内に抑えることを、資金管理2%ルールと呼びます。

具体的な例で解説します。例えば、口座の資金が100万円の場合、100万円の2%は2万円ですね。よって、1回の損切を2万円以内に抑えるのが2％ルール。

ここでは「損切幅10pips」を使うので、

・2万円＝10pips×ロット「20万通貨」

となり、資金が100万円の場合は、1回のロットを20万通貨以内にすれば良い、ということがルールから求められます。

2%ルールを使う利点として、仮に10連敗したとしても、資金の約8割が残ることになるので、万が一、大きな連敗が発生したとしても、資金の大半が残っている安全な状態を保つことができます。

特に、手法の練習を始めたばかりの際は、間違ったポイントでトレードしてしまうことも多く、本来の勝率が出ないことは当然なので、2％ルールを超える高ロットでのトレードはしないことが大切です。

月利12％が続くと、お金はどのくらい増える？

では、本題に戻り、「月利12%ペース」でお金が増えていくとどうなるか、試算していきましょう。元手資金は「30万円」として、30万円を月利12％で増やしていくとどうなるか見ていきます。

スタートが30万円、これが1か月後に12%増えることになるので、1か月後の金額は33万6,000円になりますね（［図表2］のa）。

この要領で増やしていくと2か月後は、この33万6,000円が、さらに12%増えた数字となり、37万6,320円……と、どんどん増えていきます。“複利”で増えていくと、6か月後には「59万2,147円」。元手が30万円なので、倍くらいになります。

［図表2］月利12％ペースの試算

月利12％、これは複利だと、半年で資金が倍増するペースということが分かりました。ということで、さらに半年後、つまり、スタート地点から1年後に関しては「116万円」（［図表2］のb）、元手資金の約4倍になります。

月利12%……というとあまりピンとこないかもしれませんが、1年間でかなり驚異的な増え方をしていることが分かります。これが複利の力です。

ここで、少し考えると「月利12%」をFXトレードで達成したことがある方は、意外に多いのではないかと思います。例えば、元手が10万円で、それが1か月トレードして11万2,000円になっていた、くらいの増え方です。

どうでしょうか。これぐらいの増え方であれば、多くの方が経験されたことがあるのではないでしょうか？ 何が言いたいかというと、月利12％は現実的ではない数字……では全くなく、誰もが達成できたことのある数字なのです。

ただ、FX経験者の方はご存じのとおり、この月利12%を“安定させる”ことが難しいのですが、そこに関しては、しっかりと学んで、継続練習していくことで、達成していきたい目標となりますね。

繰り返しになりますが、月利12%であれば、誰もが一度は達成したことがある身近な数字だと思っています。これがあまりにも難しい数字であると、最初から、3年でFIREを諦めてしまうかもしれませんが、「月利12%で良いんだな」となれば、現実的に無理な月利、ド派手な勝率は要らないわけですね。

さて、さらに2年後、3年後……の利益に関しても見ていきますが、一点、「税金」に関して考慮する必要があります。1年目で言うと、116万円にかかってくる税金を計算する必要がありますね。30万円から116万円に増えたので、差額の86万円ほどの利益が出たことになり、この利益に対し、税額を計算します。

「3年でFIRE」は実現可能？シミュレーションの結果は

FXに関する税金は、20.315%（注：分離課税、国内FXの場合。執筆時点の税制にもとづく）と試算しています。ということで、116万円から税金の17万円を引いて、「99万円」が期末に残る金額になるので、2年目のスタートは、この99万円からになります。

税金を考慮しても、資金がたった1年で3倍強に増えるペースです。2年目のスタートは約100万円なので、2年目の最終的な結果としては、この3倍強である328万円まで資金が増えていることになります。元手30万円から、2年で当初の資金を10倍に増やすことができました。

そして、いよいよ3年目。

3年目のスタートが、328万円。表を見ると、1か月で40万円ほど増えています（［図表2］のc）。月当たり40万円、44万円……といった増え方になっているので、3年目に入ってくると、月利12%ペースのもと、毎月のFX収入が40万円を超えてくることになります。

収入が40万円を超えてくると、FXによる独立も、現実的に見えてくる数字ではないでしょうか。

最後に、3年目が経過し、最終的な税引き後の元本となる資金は「1,085万円」（［図表2］のd）。1,000万円の大台に達しました。30万円から1,000万円になることが、この3年間で得られたシミュレーション結果となります。

FIRE（経済的自由）にはいろいろな種類があります。例えば、3億円稼いで、一生働かなくてOK……というのが、完全FIREの定義です。

一方、仕事を辞めてしまって、他のサイドビジネスだけで生計を立てることを「サイドFIRE」と言いますが、月利12%ペースであれば、サイドFIREが達成できます。

ちなみに4年目以降、どんな月収の増え方になるかというと、4年目のスタートが1,085万円で、次の月が1,215万円となっているので、差額は130万円。もうここでは、FXの月収が100万円を超えてくるペースであることが分かります。そうなると、完全FIREが達成できそうな金額となってきますよね。

ここでは、月利12%の試算表を見ていただきました。3年でFXの年収が1,000万円強になるので、そちらを3年でFIREの1つの根拠としておきたいと思います。

試算から言えることは、大きな元手も必要なく、月利もそれほど派手なものではなく、現実的にできる数字を求めていけば、3年後に大きな金額であったり、サイドFIREの達成であったり、は見えてくるので、ぜひ前向きなマインドでFXを実践していきましょう。

