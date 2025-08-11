【気象台】福岡と佐賀で12日にかけて大雨の恐れ 土砂災害に厳重に警戒を 各地の予想雨量を詳しく
11日午後4時半ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する福岡県気象情報を発表しました。
福岡県では、12日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また、11日夜のはじめ頃にかけて河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。佐賀県では、11日夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
これまでの大雨の影響により、土砂災害の危険度が高まっている所では、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。
福岡県では、降り始めからの降水量が600ミリを超えている所があります。また、24時間降水量が観測史上1位の値となった所もあります。
9日午前3時の降り始めから11日午後4時までの降水量は、アメダスによる速報値で、次の通りです。
■福岡県
宗像603.5ミリ
八幡西区鷹の巣420.0ミリ
小倉南区東谷412.5ミリ
福岡市小呂島403.0ミリ
行橋340.0ミリ
■佐賀県
鳥栖279.5ミリ
佐賀空港212.5ミリ
嬉野196.0ミリ
11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方40ミリ
北九州地方40ミリ
筑豊地方40ミリ
筑後地方30ミリ
■佐賀県
南部50ミリ
北部50ミリ
12日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方30ミリ
北九州地方30ミリ
筑豊地方30ミリ
筑後地方30ミリ
■佐賀県
南部30ミリ
北部30ミリ
※1時間降水量の目安
△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）
バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる
高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）
△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）
滝のように降る・ゴーゴーと降り続く
水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険
11日午後6時から12日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方80ミリ
北九州地方80ミリ
筑豊地方80ミリ
筑後地方80ミリ
■佐賀県
南部80ミリ
北部80ミリ
今後、発表される警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。