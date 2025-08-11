11日午後4時半ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する福岡県気象情報を発表しました。



福岡県では、12日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また、11日夜のはじめ頃にかけて河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。佐賀県では、11日夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。





九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では12日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が断続的に降り、大雨となる所があるでしょう。また、佐賀県では12日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。これまでの大雨の影響により、土砂災害の危険度が高まっている所では、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。福岡県では、降り始めからの降水量が600ミリを超えている所があります。また、24時間降水量が観測史上1位の値となった所もあります。9日午前3時の降り始めから11日午後4時までの降水量は、アメダスによる速報値で、次の通りです。■福岡県宗像603.5ミリ八幡西区鷹の巣420.0ミリ小倉南区東谷412.5ミリ福岡市小呂島403.0ミリ行橋340.0ミリ■佐賀県鳥栖279.5ミリ佐賀空港212.5ミリ嬉野196.0ミリ11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方40ミリ北九州地方40ミリ筑豊地方40ミリ筑後地方30ミリ■佐賀県南部50ミリ北部50ミリ12日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方30ミリ北九州地方30ミリ筑豊地方30ミリ筑後地方30ミリ■佐賀県南部30ミリ北部30ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険11日午後6時から12日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方80ミリ北九州地方80ミリ筑豊地方80ミリ筑後地方80ミリ■佐賀県南部80ミリ北部80ミリ今後、発表される警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。