¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç²Î¼ê¤Î¹â¶¶°¦¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö8/7¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡ meets¡¡GELATOPIQUE¡Ù¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGELATOPIQUE¡×¤È¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¡¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡È©¿¨¤ê¤â¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥â¥Á¥â¥Á¤À¤«¤é¡¡Ãå¤ëÅÙ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤â¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤ê¤Ü¤ó¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò·ÇºÜ¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¡¼¥¯¤Ç¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤É¤é¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£