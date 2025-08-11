◇パ・リーグ 日本ハム3ー1ソフトバンク（2025年8月11日 みずほペイペイD）

日本ハムはソフトバンクに1−3で逆転負けし、首位攻防3連戦3連敗で、今季初の4連敗を喫した。「台湾の至宝」孫易磊（スン・イーレイ）投手（20）が来日初先発したものの、4回途中5安打2失点で降板した。

新庄剛志監督は孫易磊の降板理由について「右足つったんですよ」と説明。「まだいけるかなと思ったんですけど、急に緊張とかプレッシャーとかあって。で、ちょっと代えました」と続けた。

孫易磊は初回、先頭のダウンズに四球を与えるなど、制球が定まらず、いきなり2死一、三塁のピンチを迎えた。しかし、最後は柳町を左飛球に打ち取った。

1−0の3回には2死二塁から近藤に同点二塁打を許し、4回1死満塁としたところで降板。初先発はわずか60球に止まり、3回1/3、2失点でプロ初黒星を喫した。

「あんまりブルペンから良い状態ではなく、ちょっと高めに浮くボールが多かったと聞いたんですけど」と指揮官。「試合になったらそこまで荒れていなかったので、良い経験になったんじゃないですかね」と初先発マウンドの投球を振り返った。