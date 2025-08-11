¡Ö¶ìÆù¤Îºö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢»î¹çÅÓÃæ¤ÎÂçÉý¤Ê¼éÈ÷°ÌÃÖÊÑ¹¹¤Ë¸ÀµÚ¡¡7²ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤êÂÖÀª¤â¡ÖËÜÅö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê11Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¡£Ãù¶â27¤È¤·¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤Î4¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¡£6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬¼«¿È½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤Î¹¶·â¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¸Ç¤á¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î1ÅÀ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤êÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤«¤éÆ£°æâ«ºÈ¤Ë¸òÂå¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤âÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¡£Ãæ·ø¤Ëº´Æ£Ä¾¼ù¡¢±¦Íã¤ËÀîÂ¼Í§ÅÍ¤òÆþ¤ì¡¢ÆóÎÝ¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢»°ÎÝ¡¦ÌîÂ¼Í¦¡¢Í··â¡¦ÀîÀ¥¹¸¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤¤¤¯¤Ä¤â¡Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂå¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ìÆù¤Îºö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢½µÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£